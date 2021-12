SineBahia Móvel atende em Paripe e Mussurunga nesta semana

O SineBahia Móvel vai ao bairro de Paripe nesta quarta-feira, 4, e Mussurunga, nesta quinta-feira, 5, oferecendo gratuitamente serviços de emissão de carteira de trabalho, previdência social, além de cadastro em agências de empregos.

A ação ocorre das 8h às 17h na rua 14 de Setembro, localidade conhecida como Bate Coração, em Paripe. Na quinta-feira, 5, o serviço será na rua da Adutora, no bairro da Mussurunga, na primeira entrada à direita, antes da Estação Mussurunga.

Os documentos solicitados no local poderão ser retirados em até 15 dias úteis, na Unidade do SAC, no Shopping Paralela. Já as pessoas que fizeram os documentos em Paripe, poderão pegar os documentos no mesmo prazo no SAC de Periperi.

A lista dos documentos exigidos para a emissão da carteira de trabalho pode ser conferida no site da Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte). A idade mínima para solicitação é de 14 anos completos e a pessoa já deve ter CPF. A partir de 16 anos, é necessário também o título de eleitor.

Os interessados em fazer cadastro no SineBahia deverão levar Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade.

