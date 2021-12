SineBahia emite documentos de graça no Nordeste de Amaralina

Os moradores do bairro do Nordeste de Amaralina e regiões vizinhas vão contar com serviços gratuitos que serão oferecidos pelo SineBahia Móvel nesta sexta-feira, 8. O serviço será realizado na Rua Alto da Alegria, s/n - Beco da Cultura, no CSU - Centro Social Urbano do Nordeste de Amaralina, de 8h às 17h.

Serão oferecidos os serviços de cadastro e intermediação de mão de obra, além da solicitação de Carteira de Trabalho (CTPS) e da solicitação da segunda via do RG.

Os trabalhadores interessados em fazer o cadastro gratuito no SineBahia devem apresentar a Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade, além de certificados de cursos, caso possua. A idade mínima para solicitação de CTPS é de 14 anos, e o candidato deve levar o CPF. A partir de 16 anos, é necessário também o Título de Eleitor. E para a emissão da segunda via do RG, a idade mínima permitida é de 16 anos.

Após solicitar a CTPS, o trabalhador pode buscar o documento em até 15 dias úteis na unidade do SAC no Shopping Barra. Já para a entrega da segunda via do RG, o trabalhador pode buscar o documento de 15 a 30 dias úteis na Coordenação de Relações do Trabalho e Documentação, (CORTRAD) que fica na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

