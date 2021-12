SineBahia abre seleção para candidatos a Papai Noel

O SineBahia abre seleção para homens que desejam atuar como Papai Noel nos shoppings de Salvador. São três vagas para o período de 20 e 40 dias e os candidatos devem ter mais de 45 anos.

Segundo o coordenador estadual do SineBahia, Hildásio Pitanga, para participar, é necessário ter ensino fundamental completo e barba natural. O salário para vaga temporária é a partir de R$ 2 mil. "O período de contratação começou no início de outubro e vai até a primeira quinzena de novembro. No momento são três vagas, mas a procura deve aumentar e a oferta subir para 10 até novembro", ressaltou.

O candidato passa por uma seleção no SineBahia e por uma entrevista com a equipe de psicólogos do shopping interessado. "No processo de seleção o diferencial, é a empatia do candidato, o conhecimento sobre o mundo infantil. Além do perfil mais acolhedor, do avô alegre, que brinca e transmite o sentimento de esperança para as crianças", disse Pitanga.

Os interessados deverão se dirigir à unidade central do SineBahia, localizada no Edf. Torres do Iguatemi, na Avenida ACM, ou aos postos do SAC. É preciso levar carteira de trabalho, RG, CPF e comprovantes de escolaridade e residência.

