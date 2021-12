Sine Móvel disponibiliza serviços gratuitos em São Gonçalo do Retiro

Uma unidade móvel do SineBahia estará na próxima segunda-feira, 7, na Baixinha do Santo Antônio, no bairro de São Gonçalo do Retiro, das 8 às 14h. Na ação, que acontecerá na Igreja Católica São Dimas, será realizada palestra sobre empregabilidade, além de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e outros serviços.

Serviços

Aqueles que desejam consultar vagas de emprego disponíveis, devem apresentar a CTPS e para realizar cadastro no sistema do Sine, será obrigatório levar também comprovantes de residência e escolaridade. Para emissão da 1º via da carteira de trabalho, é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento, casamento ou divórcio e comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias.

Quem for solicitar a 2ª via do documento, deve também apresentar o Boletim de Ocorrência de perda ou roubo, emitido em delegacia, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), contendo o número do Programa de Integração Social (PIS) nas informações registradas.

adblock ativo