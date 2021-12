Sindicatos querem evitar cobrança de vagas para funcionários

Sindicatos de categorias que trabalham em shoppings querem evitar que seus associados paguem pelo estacionamento. As entidades que representam os bancários e os comerciários informaram que vão brigar pelos seus direitos. Alguns shoppings, por sua vez, revelaram que vão liberar credenciais para lojistas e, em alguns casos, cartões de mensalistas para parte dos trabalhadores.

Os shoppings de Salvador foram liberados a cobrar pelo estacionamento, após um acordo com a prefeitura assinado na quinta-feira, 18. Quatro estabelecimentos já informaram que iniciam as cobranças na segunda-feira, 22.

Os bancários são contra a medida "que onera ainda mais o cidadão", além de prejudicar os seus funcionários. "A entidade não aceita que o bancário que exerce atividade econômica nos locais seja penalizado e pague para trabalhar", informa o sindicato, por meio de nota.

Já os comerciários informaram que, na quarta-feira, 24, iniciam reuniões com os shoppings para negociar melhores condições para os funcionários. "A forma que eles estão fazendo beneficia apenas os lojistas", disse Alfredo Santiago, vice-presidente do Sindicato dos Comerciários.

"O trabalhador não pode pagar para trabalhar, ter um carro ou uma moto para muitos é uma conquista e não poder utilizá-lo é ruim", completou o sindicalista. Ele informou ainda que, em média, a quantidade de funcionários que tem carro não chega a 10% do total de trabalhadores, "é um número pequeno".

Santiago falou ainda que o sindicato vai fazer um levantamento de quantas pessoas vão trabalhar de carro para poder negociar dentro da realidade de cada shopping.

De acordo com o sindicato, uma audiência pública já está marcada na Câmara Municipal, no dia 7 de julho, para debater a questão.

O Salvador Norte Shopping informou que haverá distribuição de credenciais aos lojistas seguindo o seguinte critério: duas gratuitas e mais uma mensalista para as lojas âncoras e megas; lojas satélites terão uma grátis e outra mensalista; já os quiosques um mensalista.

O Shopping da Bahia informou que as lojas âncoras e megalojas têm direito a duas credenciais de acesso gratuito, válidas no horário de funcionamento do shopping. Para lojas satélites, será disponibilizada uma credencial de gratuidade por loja. Além disso, os lojistas ainda podem obter um cartão de mensalista por loja.

Cobrança



Cinco shoppings de Salvador já definiram os valores da cobrança pelo uso do estacionamento em seus estabelecimentos. São eles: Salvador Norte Shopping, Salvador Shopping, Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), Center Lapa e Piedade. O primeiro, a partir desta segunda-feira, 22, passa a cobrar R$ 5 (pelas duas primeiras horas) e R$ 1 (a cada hora ou fração adicional), no caso dos carros. Já para as motos, o valor será de R$ 1 (por hora).

O Salvador Shopping, por sua vez, cobrará R$ 6 (pelas duas primeiras horas) e R$ 1 (a cada hora ou fração adicional). No caso das motocicletas, o valor será igual ao do Salvador Norte Shopping; ou seja, R$ 1 (por hora) e será iniciada também na próxima segunda-feira.

O terceiro shopping, o da Bahia (antigo Iguatemi), também passa a cobrar nesta segunda, para carros, o valor de R$ 6 (pelas duas primeiras horas) e R$ 1 (pelas horas subsequentes); para motos, o custo nas duas primeiras horas será de R$ 4 e R$ 1, para as demais horas. Quem perder o ticket terá que desembolsar R$ 15.



Já o Center Lapa e o Piedade, que também começam a cobrar na segunda, o valor será de R$ 8 nas duas primeiras horas e R$ 3 pela hora adicional ou fração. Para motos o valor será de R$ 5 para as duas primeiras horas e R$ 2 para hora adicional ou fração.

adblock ativo