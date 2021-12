Após uma manhã de protestos e trânsito complicado, os grupos ligados às centrais sindicais interromperam as manifestações em Salvador pelo Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma Trabalhista. Os principais atos aconteceram na entrada da Estação da Lapa e depois no Campo Grande, quando os sindicalistas seguiram em caminhada até a praça Castro Alves.

>> Centrais sindicais realizam atos em Salvador e no interior da Bahia

No início da manhã desta sexta-feira, 10, por volta das 6 horas, um grupo com cerca de 30 sindicatos bloqueou o acesso à Estação da Lapa. O protesto durou cerca de 3 horas e impediu a circulação de ônibus no terminal. A manifestação também congestionou o trânsito no Dique do Tororó, Barris, Nazaré, Vasco da Gama, Centenário, Bonocô e Paralela, sentido Centro.

Após liberar a entrada para a Lapa, os manifestantes seguiram para o Campo Grande, onde fizeram uma caminhada até a Praça Castro Alves. Essa segunda manifestação também afetou o trânsito no Centro da cidade.

O grupo foi acompanhado de carros de som e gritava palavras de ordem contra o presidente Michel Temer (PMDB). Representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) e da Força Sindical participaram do ato, que foi acompanhado por policiais militares, guardas municipais e agentes de trânsito. Apesar da manifestação, o comércio funcionou normalmente no Centro.

Chegou a se cogitar que o grupo seguiria para o Comércio para fazer um protesto em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas o ato foi cancelado. Não há previsão de novas manifestações nesta tarde.

Sindicatos finalizam mobilizações em Salvador após manhã de trânsito complicado | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo