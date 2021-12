Sindicato sugere que professores da Ufba acabem a greve

O Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub) indicou fim da greve dos professores da Ufba, nesta segunda-feira, 28. Em nota, a entidade fez um balanço da greve e disse que "os filiados precisam pensar para além da greve".

A Apub citou ainda que essa é a decisão que vem sendo tomada por outras universidades federais. "No momento em que a greve dos docentes da Universidade Federal da Bahia aproxima-se dos 120 dias consideramos nosso dever colocar para as/os colegas elementos para avaliação. É um momento de analisar o saldo do movimento de greve e as perspectivas de avanço do atendimento às nossas pautas", declarou a instituição.

A indicação do sindicato precisa ainda da aprovação dos professores, por meio de votação. A próxima assembleia para avaliação do movimento será na terça-feira, 29, às 14h, na Faculdade de Arquitetura da Ufba.

