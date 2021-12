Sindicato quer TRT fechado até emissão de laudo da Visa

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (Sindjufe-BA) informou que se opõe à abertura do Fórum até que um laudo definitivo da Vigilância Sanitária (Visa) seja emitido garantindo a salubridade do local e segurança das cerca de 5 mil pessoas que frequentam este órgão diariamente. Na sexta-feira, 6, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) divulgou que o expediente seria retomado nesta segunda-feira, 9, com diversas orientações preventivas impostas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Sindjufe afimou que cerca de 130 pessoas presentes no Fórum do Comércio foram atendidas no setor médico do Tribunal Regional do Trabalho, nesta segunda. Ainda segundo o Sindjufe, esse número de atendimentos engloba advogados, partes do processo, servidores públicos e funcionários terceirizados dos mais diversos setores.

Os servidores se reunirão nesta terça-feira, 10, na porta do Fórum, a partir das 7h, para protestar contra a reabertura do edifício e em seguida realizar assembleia setorial para decidir se entrarão para trabalhar.

O expediente no Fórum foi retomado nesta segunda, após funcionar parcialmente na segunda, 2, e terça-feira, 3, e ter atividades suspensas na quarta-feira, 4, por conta de intoxicação causada pelo vazamento de produtos químicos utilizados na dedetização do edifício. Cerca de 40 pessoas foram atendidas no setor médico do Tribunal e algumas chegaram a ser encaminhadas para unidades de saúde fora do Fórum.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do TRT, mas não obteve sucesso.

