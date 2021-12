Sindicato protesta contra morte de comerciário em assalto

Representantes do Sindicato dos Comerciários realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 14, no Hiper Bompreço da Avenida ACM.

Eles protestam contra a morte de Jean Cecílio de Jesus Fonseca, 36 anos, funcionário da manutenção do estabelecimento. Jean foi morto com um tiro nas costas na última sexta-feira, 7, após um assalto no estacionamento do supermercado.

adblock ativo