Sindicato estuda retorno da circulação de ônibus na Vila Verde

O Sindicato dos Rodoviários estuda a possibilidade de retomar nesta terça, 17, a circulação de ônibus no fim de linha da Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador.

Os rodoviários interromperam nesta segunda, 16, a entrada de coletivos no local devido à sensação de insegurança no local, depois de homens serem vistos armados na região.

As linhas afetadas são as que fazem os itinerários: Fazenda Grande-Estação Mussurunga e Estação Pirajá-Estação Mussurunga, via Estrada Velha.

A Polícia Militar (PM) informou que ações preventivas estão sendo realizadas no local e o policiamento segue reforçado na região, com guarnições do Pelotão de Emprego Operacional Tático (Peto) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico.

