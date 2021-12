Sindicato e associação cobram rigor

Os presidentes da associação metropolitana (AMT) e do sindicato dos Taxistas (Sinditáxi) dizem que a fiscalização deve ser intensificada, principalmente nos terminais.

Eles classificam a situação como grave. "É ruim para nós porque é uma concorrência desleal. Mas é pior para as pessoas que entram nesses carros e não imaginam os riscos que correm", afirma Valdeílson Santos, presidente da AMT.

Carlos Augusto Dias, presidente do Sinditaxi, afirma que os custos de manutenção dos táxis são altos: "Nós somos obrigados a verificar toda a segurança do veículo, mas eles não".

Segundo Dias, somente com custos fixos relativos à regularidade do veículo o taxista pode gastar até R$ 1.000 por ano, sem contar a manutenção. "Se o veículo tiver com qualquer irregularidade, por menor que seja, o taxista não pode rodar. Mas o clandestino roda de qualquer jeito", aponta o predidente do Sinditáxi.

Os riscos de utilizar este serviço clandestino são muitos. Além de os condutores não terem permissão para o transporte de passageiros, os veículos não são vistoriados, o que pode causar acidentes. "As condições desses veículos não são as melhores. Esses criminosos usam veículos antigos, mal conservados", diz Santos.

Desistência

Segundo ele, as reclamações dos taxistas são diárias. As principais, conforme Valdeíson Santos, são relacionadas às ameaças feitas pelos condutores irregulares. "São pessoas perigosas. Recentemente, um deles 'roubou' o cliente de um taxista, que reclamou. Então ele puxou um revólver e ameaçou nosso colega", relata.

Com isso, Santos afirma que muitos profissionais estão deixando de lado o alvará para atuarem na clandestinidade: "Eles não vêm mais vantagem. Pagam tantos tributos e enfrentam a deslealdade".

Os representantes da categoria dizem que a atuação maior dos irregulares ocorre nos terminais rodoviário, aeroportuário e de São Joaquim. Mas observam que a situação é comum também em alguns supermercados e shoppings.

Bahia

No estado, a situação de transporte clandestino é fiscalizada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba).

Conforme dados do órgão, houve aumento de 400% nos últimos três anos no número de ilegais flagrados, saindo de 1.800 para 8.000 autos de infração anuais. As autuações são feitas em blitzes, em parceria com a Policia Rodoviária Estadual.

No entorno da rodoviária, além dos taxistas clandestinos, há também casos de condutores que oferecem viagens para Feira de Santana em carros particulares. A Agerba informa que auxilia na fiscalização no entorno das rodoviárias (não apenas em Salvador), em conjunto com as administrações municipais.

