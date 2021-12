Sindicato dos rodoviários tem divisões políticas

Uma divisão política no Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Bahia (Sintroba) foi o principal fator responsável pelo racha que aconteceu durante o embate que permitiu a deflagração da greve por um grupo de dissidentes, que não reconheceu decisão anunciada pela direção do sindicato.



Segundo uma fonte ligada à direção do Sintroba ouvida por A TARDE nesta terça-feira, 27, os dissidentes, muitos não filiados ao sindicato, se tornaram maioria diante da diretoria atual porque se uniram a uma outra facção, que apoiou a eleição do prefeito ACM Neto nas últimas eleições.



Por causa do apoio a Neto, esta facção teria sido excluída da ampla diretoria que compõe a entidade atualmente.



Conforme o diretor administrativo, Catarino Fernandes, um acordo feito na época da eleição do Sintroba dividiu a diretoria da entidade entre quatro grupos político-sindicais.



A Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT), ligada ao PT, ficou com 36% dos cargos de diretoria, enquanto a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), ligada ao PCdoB, e o grupo Rodando na Base, sem ligação partidária, ficaram, cada um, com 25% dos cargos de direção. Já a Força Sindical, que tem forte ligação com PSB e PDT, recebeu 14% dos postos na diretoria.



A força demonstrada pela articulação dos dissidentes foi o motivo do recuo da direção do Sintroba, que já havia aprovado a proposta apresentada pela Superintendência do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA) e aceita também pelos empresários.



Segundo as fontes ouvidas pela equipe de reportagem, apesar da influência, o numeroso grupo dissidente, formado principalmente por motoristas e cobradores das empresas Barramar e BTU, não seria maioria dentro do sindicato, pois se desfiliaram da entidade representativa.



Causa



Neste emaranhado, o principal ponto de convergência entre as partes é a causa da negociação. Nesse sentido, as fontes ouvidas garantem que agora a categoria estaria unida, "mais do que nunca".



A possibilidade de uma intervenção judicial na entidade, que poderia acontecer, caso a categoria não se sinta representada, ajudou a alinhavar a conciliação de ontem.



Ninguém quer correr o risco de ficar sem a atuação trabalhista do Sintroba, que costuma colocar o setor jurídico à disposição de trabalhadores que têm direitos desrespeitados pelas empresas. E isso tem sido considerado.



O presidente do sindicato, Hélio Ferreira, nega que tenha voltado atrás para unir os grupos opositores em torno da causa. "Não tem oposição política. Foi oposição da maioria", disse ao A TARDE.

