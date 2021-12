Sindicato dos rodoviários se reúne com empresários nesta terça

Os sindicatos dos Rodoviários e das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) vão se reunir junto ao Ministério do Trabalho (MPT), na manhã desta terça-feira, 16, para discutirem as reinvidicações apresentadas pela categoria, que atualmente está em estado de greve. Os rodoviários se encontraram na manhã desta segunda-feira, 15, com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que está ajudando nas negociações, e que mais tarde também ouvirá o Setps. Também foi solicitada a intervenção do Ministério Público Estadual (MPE).

Segundo Fábio Primo, vice-presidente do sindicato dos rodoviários, as reivindicações foram todas mantidas. "Não alteramos nada. Eles que têm que apresentar uma contraproposta". Os rodoviários pedem inflação e mais 5% de ganho real, tíquete refeição de R$ 20 por dia, plano de saúde pago pelos empresários – hoje os trabalhadores pagam 30% –, além do fim da dupla função de motoristas, quando dirigem e cobram a passagem, e manutenção do cargo de cobrador.

Em conversa com a Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom), o prefeito de Salvador, ACM Neto, comentou sobre as negociações. "Não temos influência direta sobre o assunto, ele é tratado pelos sindicatos dos Rodoviários e das Empresas de Transporte Público, mas nós acompanhamos para, se possível, evitar uma paralisação. Os empresários têm que ter sensibilidade para garantir os direitos dos rodoviários, mas eles também têm que entender que o país está vivendo uma crise e, antes de tudo, precisam preservar o emprego. O ideal é evitar uma greve", disse o prefeito.

Antes da reunião com os patrões, os sindicalizados se encontram, na manhã desta terça, nas portas das garagens para informar aos trabalhadores sobre o andamento das negociações, informou o presidente do sindicato, Hélio Ferreira. Com isso, os ônibus do transporte coletivo devem atrasar a saída das garagens.

*Estagiário sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo