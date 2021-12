Sindicato dos rodoviários rejeita proposta do patronato

O sindicato dos rodoviários e patronato, que se reuniram no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) nesta terça-feira, 27, não chegaram a um acordo. Os representantes dos trabalhadores, que já tinham aceitado a proposta dos empresários nesta quinta, voltaram atrás e não aceitaram a oferta de reajuste de 9% e tíquete-refeição de R$ 14.

Os motoristas e cobradores dissidentes, que romperam com o sindicato por não aceitar a suspensão da greve, reivindicam 12% de aumento salarial, tíquete-refeição de R$ 17, redução da jornada de trabalho de 8 para 7 horas com descanso de 20 minutos e participação dos lucros e resultados.

O presidente do TRT5, desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira, chegou a conversar em separado com os empresários e rodoviários, mas o patronato disse que não teria como avançar na proposta oferecida anteriormente.

Sem acordo, o dissídio da categoria foi marcada para a próxima sexta-feira, 30, às 8h45. Enquanto isso, continua valendo a determinação da desembargadora Débora Machado de que 70% da frota de 3 mil ônibus circulem em horário de pico (entre 4h30 e 8h30 e das 17h às 20 horas) e 50% nos demais horários, o que não está sendo cumprido. A desembargadora estabeleceu multa diária de R$ 100 mil pelo não cumprimento da liminar.



Após o encontro no TRT, representantes do patronato se reuniram na Prefeitura de Salvador com ACM Neto e o secretário de Urbanismo e Transporte (Semut), Fábio Mota e o secretário de Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa. Na reunião, o prefeito disse que quer que os ônibus comecem a circular nas principais vias até as 14 horas.

Fábio Mota disse que tem cerca de 200 rodoviários disposto a trabalhar, mas que aguardam a definição de um esquema que garanta a segurança deles, já que há receio de represália dos colegas que estão em greve.

"Nosso principal objetivo é garantir que os rodoviários possam chegar até a garagem e depois tenham segurança para tirar os ônibus da garagem e circular pela cidade em paz. O secretário de segurança nos deu garantia que haverá escolta para os ônibus", disse ACM Neto.

O plano de contingência da prefeitura previa que 30% dos ônibus circulassem, mas isso não foi possível, já que os veículos que faziam o transporte dos rodoviários para as garagens foram desviados para a sede do Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), onde a categoria está reunida. Eles protestam no local e furaram os pneus de ônibus que estão parados em frente ao Sinergia.

