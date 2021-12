Sindicato dos Rodoviários desmente paralisação nesta tarde

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia garante que os ônibus não vão parar na tarde desta sexta-feira, 30. De acordo com o presidente da entidade, tudo não passa de boato. "Nós paramos esta manhã, por conta do Dia Nacional de Luta, mas não está previsto nenhum ato para esta tarde".

Salvador ficou sem ônibus a partir das 4h em decorrência do protesto nacional ao qual a categoria aderiu. Às 8h, os rodoviários começaram a liberar a saída dos coletivos das garagens, regularizando a circulação na cidade.

O ato, realizado pela primeira vez em 11 de julho, é pela garantia do fim do fator previdenciário; redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem perda salarial; e pelo fim do descanso fracionado, sendo uma hora cheia. Além da derrubada no Congresso Nacional do Projeto de Lei 4330, que visa regulamentar a terceirização.

