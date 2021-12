Sindicato dos Médicos pedirá à Justiça isonomia salarial

Um dia após a chegada de 69 cubanos a Salvador, para participar do programa federal Mais Médicos, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindmed), Francisco Magalhães, informou que a entidade pretende entrar com uma ação civil pública para que a categoria receba o mesmo salário.



"Queremos pedir isonomia com os médicos do programa para que os profissionais do Programa Saúde da Família e os residentes também recebam os R$ 10 mil", observou Magalhães.



O presidente do Sindmed reclamou da situação dos profissionais brasileiros:"Para nós, o Ministério da Saúde não quer fazer adequação. Tem médico do PSF que hoje ganha menos da metade do que recebem os cubanos", assegurou o sindicalista.



Bolsa maior



No último dia 28, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, anunciou que os cubanos que participam do programa terão o repasse da bolsa recebida aumentado para cerca de R$ 3 mil líquidos.



Segundo o Ministério da Saúde, o aumento foi articulado ao longo dos últimos meses pelo governo federal brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e ao governo de Cuba, por determinação da presidenta Dilma Rousseff.



Para o diretor de Comunicação do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), Otávio Marambaia, o aumento se deve a uma pressão por conta das condições de trabalho dos cubanos.



"O movimento médico sempre denunciou que havia uma espécie de escravidão e que esse dinheiro nunca se destinou a pagá-los. É uma forma de transferir para Cuba", disse Marambaia. O governo federal repassa a bolsa de R$ 10,4 mil para a OPAS, que faz a intermediação com o governo de Cuba. Antes do reajuste, os cubanos recebiam R$ 1,4 mil do governo do país deles.



O aumento tem relação com o custo de vida dos participantes do programa nas capitais brasileiras. "Se o custo de vida está alto, tinha que aumentar o salário de todo mundo. Não só médicos", assinala Marambaia.



O Ministério da Saúde foi procurado pela para comentar as declarações das entidades de classe, mas até o fechamento desta edição ele não deu resposta.

