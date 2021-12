Sindicato dos delegados vai processar perito Ricardo Molina

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (Sinpeb) anunciou que vai processar o perito Ricardo Molina, contratado pela defesa da médica Kátia Vargas para elaborar um laudo extraoficial sobre o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Dias Gomes no último dia 11 de outubro.

Na última segunda, 16, Molina apresentou seu parecer sobre o caso e afirmou que a delegada Jussara Souza, titular da 7ª Delegacia (Rio Vermelho) e responsável pela investigação da morte dos irmãos, de criminosa. "Esse caso é uma série de ajustes, mitos, slogan e publicidade", criticou o perito.

O sindicato repudiou as afirmações de Molina. A delegada Jussara também criticou a postura do perito: "O senhor Molina foi contratado para defender alguém que está sendo acusado de um crime, então ele pode ter se confundido na terminologia. Nosso trabalho foi confirmado por todos os órgãos que integram a percepção criminal e culminou com a pronúncia da acusada por duplo homicídio triplamente qualificado".

adblock ativo