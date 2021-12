Sindicato denuncia retrato falado 'tosco' feito no Carnaval

Um retrato falado de um suspeito de cometer um crime durante o Carnaval está circulando nas redes sociais após denúncia do Sindicato dos Peritos Papiloscópicos da Bahia (Sindpep). De acordo com a entidade, por falta de perito, um profissional sem qualificação fez o desenho.

Com isso, o material não traz detalhes do rosto do suposto criminoso. Além disso, foi feito à mão, o que, segundo o sindicato, não é mais realizado. Os peritos utilizam um sistema para fazer o retrato falado, usando um banco de dados de bocas, cabelos, tipos de barba e outras características de seres humanos para montar o desenho.

O sindicato atribui o fato à mudança no regime de trabalho dos peritos, que antes cumpriam plantão de 24 horas, mantendo sempre profissionais no Departamento de Polícia Técnica (DPT), mas agora estão trabalhando em horário administrativo de segunda a sexta. Com isso, os peritos não foram escalados para o Carnaval.

"Este fato é um absurdo, retirar os peritos técnicos plantonistas e colocar pessoas sem atribuição legal e que não são peritos para realizar um trabalho tão importante para a população", disse o presidente do Sindpep, Marcel Engrácio, na página do sindicato no Facebook.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do DPT, que disse que a situação está sendo investigada e que o órgão iria se pronunciar sobre o assunto, o que ainda não ocorreu.







Funcionário sem atribuição legal realiza retrato falado durante carnaval.

