Sindicato cobra ação da SSP para conter assaltos a ônibus

O Sindicato dos Rodoviários enviou nesta quarta-feira, 9, um ofício para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia pedindo providências para conter o crescente número de assaltos aos ônibus executivos de Salvador. No sábado, 5, um motorista da empresa União que faz a linha Iguatemi/Comércio foi agredido, por assaltantes, com murros no rosto por estar sem celular.

No ofício ao secretário Maurício Barbosa, o presidente do Sindicato dos Rodoviários Hélio Ferreira registra a preocupação com a integridade física e psíquica dos rodoviários e passageiros e coloca a entidade à disposição para subsidiar com informações as ações da SSP.

Na manhã desta quarta, o sindicato mobilizou os trabalhadores das empresas União, Expresso Vitória e BTU num protesto para alertar as autoridades e passageiros. Juntas essas empresas mantém cerca de 20 veículos executivos em suas frotas. Os ônibus foram liberados às 8h.

De acordo com o sindicato, na maioria das vezes, os veículos são desviados para o Nordeste de Amaralina ou para a área atrás do Aeroclube, na Boca do Rio, onde passageiros e rodoviários são saqueados.

