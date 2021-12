Sindicato afirma que reunião foi marcada, mas patrões negam

Segundo José Boaventura, presidente do Sindivigilantes, uma reunião de conciliação está marcada para quinta-feira, 28, na Justiça do Trabalho, às 14h30.

Já o presidente do sindicato patronal, Lauro Silva, afirma que desconhece o agendamento da reunião. "Nós já fizemos diversas rodadas de negociação, mas o sindicato permanece irredutível", disse Silva.

Além do fechamento de agências, a paralisação dos vigilantes causou transtornos no trânsito da cidade devido à realização de passeatas. Pela manhã, eles marcharam pelo Campo Grande e Nazaré e à tarde no Comércio.

Está marcada para o início da manhã desta quarta, 27, uma manifestação em frente ao Centro Empresarial Iguatemi, no Caminho das Árvores.

Suspensão - Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, Euclides Fagundes, dificilmente o atendimento bancário será regularizado nesta quarta. Ele diz que apoia o movimento.

"O Sindicato dos Bancários apoia a reivindicação. É um direito dos vigilantes e esperamos que os patrões cedam", diz o sindicalista.

Para ele, os bancos devem evitar funcionar como medida de proteção para os clientes e os bancários. "Nossa recomendação é que os bancos não abram enquanto a situação não for resolvida", acrescentou.

O Sindivigilantes havia informado que hospitais também foram afetados pela paralisação, mas o Sindicato dos Hospitais da Bahia (Ahsoba) negou a informação.

adblock ativo