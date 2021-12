Sindicalistas fecham via em protesto contra a reforma da Previdência

Dezenas de pessoas ligadas à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) protestam na manhã desta terça-feira, 5, em frente ao Shopping da Bahia, em Salvador. A manifestação é contra a reforma da Previdência, que está em trâmite no Congresso Nacional.

Os manifestantes se concentram em uma das faixas da avenida ACM, sentido aeroporto. Por conta da ação dos manifestantes, o tráfego para quem vem da região da Pituba e do Bonocô já está complicado.

Uma fila de ônibus está formada na região do shopping. Passageiros estão tendo que descer dos coletivos e seguir a pé para o trabalho.

Manifestantes bloqueiam vias da Av. ACM alternadamente, prejudicando o trânsito de veículos advindos do Bonocô e da Av. Juracy no sentido Paralela. Lentidão na Av. ACM (Detran), Av. Juracy Magalhães, região do Itaigara e Acesso Norte. Evite. Use orla e Av. Luís Eduardo Magalhães pic.twitter.com/NGE2FQCcKS — Transalvador (@Transalvador1) 5 de dezembro de 2017

"Hoje é dia de luta em todo o país. Não podemos aceitar esses ataques aos nossos direitos. Querem que trabalhemos até morrer. O ajuste do governo deveria começar pelos privilégios dos políticos, que ganham altos salários e vivem cheios de mordomias", afirma Jailson Lage, representante da Central Sindical e Popular (CSP Conlutas).

Viaturas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (35ª CIPM) acompanham a ação.

Os manifestantes estão convocando a população para uma caminhada às 15h, com concentração no Campo Grande, no Centro de Salvador.

