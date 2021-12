Um incêndio atinge uma vegetação na noite deste domingo, 15, próximo ao posto de combustíveis Shell, na avenida Centenário, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o fogo foi causado por um sinalizador jogado na vegetação, na saída do bairro do Calabar.

Apesar da altura das chamas, nenhum imóvel do local foi atingido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local para controlar o fogo. Não há informações de feridos.

Confira imagens do incêndio:

Sinalizador causa incêndio próximo a posto de combustível

