Sinalização precária dificulta locomoção dos motoristas

A falta de sinalização adequada em Salvador é um problema que afeta o cotidiano de quem mora na cidade e o passeio dos turistas, principalmente no verão.

Sem padronização gráfica e visivelmente instalados em épocas distintas, esses instrumentos, que deveriam servir para orientar o trânsito e identificar os caminhos que levam aos pontos turísticos, mais atrapalham do que ajudam.

Contatada, a prefeitura informou que possui um projeto para padronização das placas de sinalização (leia mais em matéria abaixo).

Uma equipe de reportagem de A TARDE percorreu a cidade para observar as imperfeições da sinalização e encontrou desde a falta de continuidade na orientação até indicações erradas para hospitais.

Na avenida Paralela, sentido Centro, por exemplo, uma placa orienta os motoristas a seguirem em frente para chegar à Igreja do Senhor do Bonfim. A próxima orientação sobre este destino, no entanto, só aparece quilômetros depois, no bairro da Calçada.

Muitas placas apresentam desgaste, o que, às vezes, torna impossível a leitura. A solução é recorrer a transeuntes ou a aplicativos de celular com GPS.

Transtornos

É o que faz o empresário Gleidson Pinheiro, 23 anos, morador de Camaçari. Ele, que passa o dia inteiro em Salvador por causa do trabalho, afirma que conhece poucos lugares da capital baiana pelo nome oficial.

"Eu me guio pelos grandes pontos de referência", relata. "Para ir ao Cabula, por exemplo, tenho a referência do shopping e do condomínio Bela Vista. Se não existisse, eu teria dificuldade para chegar ao bairro".

Ainda conforme Gleidson, "a sinalização de Salvador não informa nem onde começam nem onde terminam as avenidas e ruas". "Já invadi a contramão e entrei em uma via que me levava para outro lugar, diferente do meu destino. O Google Maps é que me salva", diz o empresário.

A comerciante paulista Mayumi Morena, 32, moradora de Salvador desde meados de 2013, também afirma ter dificuldades para se locomover nas localidades distantes do centro.

Como um dos principais problemas, ela aponta a falta de sinalização em cruzamentos, onde o motorista precisa definir para qual lado seguir.

Até a tecnologia GPS, segundo ela, apresenta defeitos, por conta da desatualização dos mapas. "O GPS serve para identificar para que lado devo ir quando não conheço o local, mas quando me aproximo do destino, as placas são falhas", diz ela.

Cores causam confusão a motoristas

A miscelânea de cores e linguagens gráficas que podem ser observadas nas placas de sinalização de Salvador possui pouco sentido real.

Segundo o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, as placas de cor marrom e letras brancas são as que sinalizam a direção dos pontos turísticos da cidade, sobretudo aqueles localizados no Centro Histórico.

É esse o padrão de cor e design gráfico que será utilizado nas novas placas turísticas, a serem instaladas na capital baiana pela prefeitura e pelo governo estadual, conforme Muller (leia mais na matéria acima).

As outras cores de placas - azul e verde, principalmente - são escolhidas aleatoriamente e, em sua maioria, foram colocadas em gestões diferentes. Algumas, de tão antigas e desgastadas, nem podem mais ser lidas.

Além das placas de cor marrom, aquelas fixadas em pequenos postes, que indicam o nome da rua, também apresentam um padrão em Salvador: todas azul escuro com letras brancas.

