Simulador oferece sensação de dirigir sob efeito de álcool

Um simulador de direção veicular será a principal atração da Semana Nacional de Trânsito 2013 no Salvador Shopping a partir desta terça-feira, 17. O equipamento proporciona a sensação de estar dirigindo sob efeito do álcool, a fim de conscientizar sobre os perigos no trânsito.

O simulador poderá ser usado por cinco minutos por cada participante e será escolhido um determinado índice de alcoolemia. Além do equipamento, a programação da Semana Nacional de Trânsito também traz, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no próprio shopping, o III Seminário sobre Segurança no Trânsito da Bahia.

O evento acontece entre os dias 17 e 20 de setembro em Salvador, com o tema "álcool, outras drogas e a segurança no trânsito: efeitos, responsabilidades e escolhas".

