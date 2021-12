Simulacro de arma de fogo é apreendido durante o Carnaval

Um simulacro de arma de fogo foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) , na região do Campo Grande. Na ocasião, a vítima, que teve o celular roubado, acionou uma patrulha do Grupamento de Operações Especiais, que passava pelo local.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), ao alcançar o suspeito, a patrulha encontrou o simulacro de um revólver e o encaminhou a Central de Flagrantes da Polícia, juntamente com outro homem, que teria tentado evitar a condução do suspeito.

