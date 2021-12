Simulação de incêndio no aeroporto chama atenção das pessoas

Um fumaça preta e densa pode ser vista na tarde desta segunda-feira, 27, nas imediações do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. O fato que chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local nada mais era do que o fim de um curso interno de prevenção de acidentes e combate a incêndios. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) o curso é destinado a profissionais que trabalham na área de segurança do aeroporto e agentes do Corpo de Bombeiros que atuam no local.

Durante a atividade, combustíveis e outros materiais foram queimados simulando um incêndio provocando a fumaça preta e densa vista por populares. Ainda conforme a Infraero, o curso é realizado anualmente e teve duração de uma semana. Nos outros dias, foram realizadas aulas teóricas e nesta segunda o curso foi finalizado com a aula prática em um local autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A Infraero esclareceu que não houve nenhum tipo de situação que deixasse outras pessoas em perigo já que a aula foi realizada em um local isolado.

