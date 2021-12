Simulação de incêndio e pânico reúne 40 servidores na Estação Lapa

Agentes da Brigada 49 e servidores operacionais da Estação da Lapa, realizaram na manhã deste domingo, 2, uma simulação de incêndio e também treinamento para situações de pânico.

A ação que reuniu cerca de 40 servidores da estação atuando no combate e nove vítimas, aconteceu no subsolo da estação e nas áreas superiores do terminal, no bairro de Nazaré. O simulado foi concluído no período de 10 minutos.

De acordo com o gerenciador operacional do terminal, Lucas Plesin, o exercício acontece anualmente como forma de aprimorar as ações de combate e segurança.

“Nosso treinamento iniciou com a parte de evacuação de todo o terminal. Além disso, aconteceu o treinamento com um ônibus e dois carros simulando uma colisão com feridos dentro e fora do veículo. Posterior, tivemos o atendimento concluindo de todo o projeto, com o incêndio que também foi simulado, com a nossa brigada contendo as chamas”, frisou.

A atividade não alterou o funcionamento do terminal. Para alguns usuários, a simulação foi bastante real, é o que aponta o passageiro Magaldi Costa, 47 anos. “Eu nunca tinha visto uma simulação como essa pessoalmente. É muito interessante, ficamos estimulados para observar o perigo das situações e saber como se livrar delas. Foi uma atuação tão bem feita, que pareceu muito com a realidade”, salientou.

Conforme o coordenador de emergência do Treinamento Engenharia e Serviços (CTA), Robson Feiriance, o objetivo do simulado é checar todos os sistemas de controle, emergência e pânico da estação. Além disso, para o simulado, existe toda uma logística para coordenar a situação. Robson adverte que para a realização de um simulado, é necessário ser baseado em estatísticas e anualmente são desenvolvidos cenários de acordo com a possibilidade do que possa acontecer no terminal.

“Existem situações que serão melhoradas. Numa ação real, por mais que treinemos os servidores, sabemos que sempre existirá pontos para serem melhorados. Após o simulado, todas as situações que não saíram conforme o planejado, realizamos uma reunião. Isso é motivo de treinamento para o próximo ano. Vamos evoluindo cada vez mais”, disse Robson.

Implementada na capital baiana no ano de 1982, onde passou por requalificação no ano de 2016, a Estação da Lapa, recebe diariamente cerca de 470 mil de pessoas transitam pelo terminal. Além disso, atualmente, são 130 linhas de ônibus na estação, considerada uma média de 325 coletivos por hora.

"O treinamento entrou dentro dos conformes, não tivemos nenhuma intercorrência, o local foi isolado, a população foi comunicada, os institores entraram no memento correto, o gerador entrou, sistema de alarme funcionou, a sonorização e o pessoal está preparado para fazer uma ocorrência como essa. Conseguimos sanar todos os problemas em 10 minutos, como se trata de simulado, é um tempo muito bom”, finalizou Lucas.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

