Simpósio internacional sobre câncer gastrointestinal acontece em Salvador

Será realizado neste sábado, 7, o VI Simpósio Internacional de Câncer Gastrointestinal - Oncologia D'Or. O evento ocorre, às 9h, no Fera Palace Hotel. As inscrições podem ser feitas online.

O simpósio, que é destinado a médicos, estudantes de Medicina e de outras áreas da saúde, será dividido em seis módulos temáticos. O primeiro irá abordas os tumores iniciais e a cirurgia no esôfago. Já o segundo traz como tema os localmente avançados e metastáticos no estômago. O terceiro, por sua vez, irá trazer a discussão sobre as neoplasias do fígado. Os três seguintes irão abortar temas que envolvem tumores do pâncreas, neuroendócrinos e câncer colorretal, consequentemente.

Entre os profissionais presentes estará o médico Paulo Hoff. O evento ocorre sob coordenação dos médicos Marcos Lyra (Hospital São Rafael), Maria de Lourdes de Oliveira (RJ), Maria Ignez Braghiroli (SP) e Markus Gigoni (CE).

