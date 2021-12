Simpósio discute prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

O II Simpósio de Prevenção do Suicídio acontece no próximo sábado, 7, no Hotel Quality, em Salvador. O evento é parte das ações do Espaço Nelson Pires, que atua com assistência em saúde mental, pelo “Setembro Amarelo”- mês de conscientização de combate ao suicídio. As inscrições custam R$ 100 (profissionais) e R$ 70 (estudantes), e podem ser feitas no site da instituição.

O encontro conta com palestras de Humberto Correia, Fábio Gomes de Matos, Leonardo Baldaçara, Irismar Reis, Lúcio Botelho, Eduardo Bacelar, Eduardo Pondé e Alexandrina Meleiro.

adblock ativo