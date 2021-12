SIMM oferece vagas para cursos e palestras de capacitação profissional

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) oferece cursos e palestras de capacitação profissional.

São ofertadas 117 vagas para palestras na área de educação financeira, empreendedorismo e relacionamento interpessoal. Já os cursos são na área de informática e capacitação profissional.

As inscrições podem ser feitas na sede do SIMM, no Comércio, que fica na rua Miguel Calmon.

Confira as opções:

Palestra: Sei Controlar meu Dinheiro / Finanças

Instituição Parceira: Sebrae

Data: 19/03

Local: SIMM Comércio

Horário: 13h às 17h

Nº de vagas: 39

Palestra: Empreendedorismo e Mercado de Trabalho

Instituição Parceira: SENAC

Data: 19/03

Local: SIMM Comércio

Horário: 7h30 às 9h

Nº de vagas: 39

Palestra: Relacionamento Interpessoal

Instituição Parceira: Cebrac

Data: 21/03

Local: SIMM Comércio

Horário: 8h às 10h

Nº de vagas: 39

Curso: Introdução à Informática

Instituição parceira: Prepara Comercio

Datas: 19, 20, 22 e 23/03

Local: SIMM Comércio

Horários: 10h às 12h e 15h às 17h

Nº de vagas: 05 (manhã e tarde)

Curso: Preparando Talentos

Instituição Parceira: Prepara Nova Lapa

Datas: 26/03, 02/04, 09/04 e 16/04

Local: SIMM Comércio

Horário: 14h às 16h

Nº de vagas: 3

