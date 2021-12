Simm oferece mais de 90 oportunidades nesta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 93 vagas de emprego para segunda-feira, 10, em Salvador. Há oportunidades para auxiliar de contabilidade, churrasqueiro, estofador de móveis, eletricista veicular pleno, emissor de passagens, mecânico de bomba predial, mecânico de refrigeração industrial, operador de máquina de bordar, além de vagas para pizzaiolo, suporte técnico em TI (tecnologia da informação), técnico de edificações e vigilante (temporária).

O Simm ainda oferece chances para pessoas com deficiência nas vagas de assistente de vendas, auxiliar de administração, operador de caixa e vendedor interno.

Interessados devem ir à sede do Simm no Comércio, Cabula VI, Fazenda Grande II e Boca do Rio. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O atendimento é feito das 8h às 17h. A distribuição de senhas começa a partir das 6h30.

