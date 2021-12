SIMM oferece mais de 200 vagas para cursos profissionalizantes em Salvador

Quem busca qualificação para alcançar melhores colocações no mercado de trabalho pode se candidatar às 210 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos oferecidas pelo Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), que acontecem de 15 a 19 de janeiro.

Em parceria com o Senac, Central de Concursos e o Prepara, as oportunidades disponibilizadas são para as áreas de auxiliar administrativo, atendente de farmácia e operador de caixa. Cada curso terá duas turmas com 30 vagas, nos turnos matutino e vespertino.

Interessados devem ter ensino médio completo. para se inscrever, é necessário comparecer à sede do SIMM (Miguel Calmon, 560 - Comércio) e apresentar carteira de trabalho e número do PIS.

Confira abaixo a programação dos cursos:

Auxiliar Administrativo (Turma 1)

Data:15/01 a 19/01

Hora: 8h às 9h

Auxiliar Administrativo (Turma 2)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 14h às 15h

Atendente de Farmácia (Turma 1)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 9h às 10h

Atendente de Farmácia (Turma 1)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 15h às 16h

Operador de Caixa (Turma 1)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 10h às 11h

Operador de Caixa (Turma 2)

Data: 15/01 a 19/01

Hora: 16h às 17h

Informática e o Mundo

Data: 15/01

Hora: 7h30 às 09h

