SIMM oferece cursos gratuitos a partir desta terça-feira

Oficinas profissionalizantes e gratuitas, serão oferecidas a população, pelo Serviço Municipal de Intermediação e Mão de Obra (SIMM), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel). Para participar, basta se dirigir a sede do SIMM, no Edifício Ouro Preto, na Rua Miguel Calmon, 560, no bairro do Comércio.

Nesta terça-feira, 16, e sexta, 19, das 8h às 10h e das 16h às 18h, será realizada a oficina Introdução ao Word. Os interessados serão encaminhados para participar das aulas na sede do Prepara Cursos, que fica localizado na Rua Miguel Calmon.

Já na quarta, 17, das 8h às 10h e, das 16h às 18h, na sede do SIMM, haverá o curso de Técnica de Negociação.

