Simm oferece 56 vagas nesta segunda-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibilizou 56 vagas de emprego para esta segunda-feira, 28, em Salvador. Os interessados devem fazer o agendamento pela internet.

Os trabalhadores que fizerem agendamento serão atendidos na sede do Simm, de forma individualizada e com hora marcada. Para marcar o horário é necessário acessar o site do serviço, das 7h às 16h.

No caso das pessoas com deficiência visual, o agendamento deve ser feito pelo número: (71) 3202-2005.

Veja a lista das vagas:

- Operador de telemarketing ativo

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática e boa dicção.

Salário: a combinar + benefícios

50 Vagas

- Soldador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefício

1 Vaga

- Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com vendas de Metais.

Salário: 1.360,00 + benefícios

2 Vagas

- Auxiliar contábil (estágio)

Ensino superior cursando Ciências Contábeis (7º ou 8º semestre), sem experiência, conhecimento em controle contábil e financeiro, imprescindível Excel avançado.

Salário / bolsa: a combinar + transporte

2 Vagas

- Pizzaiolo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

