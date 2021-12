Simm ganha nova sede no Comércio de Salvador

Comemorando seus 12 anos de funcionamento, o Serviço de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) inaugurou nesta terça-feira, 28, sua nova sede no Comércio.

A unidade, que agora fica no Edifício Ouro Preto, na Rua Miguel Calmon, foi inaugurada com uma solenidade que contou com a presença do prefeito ACM Neto e do secretário municipal do Trabalho, Esportes e Lazer, Geraldo Júnior, entre outras autoridades.

Abrigando, também, o Centro do Empreendedor Municipal (CEM), a sede tem capacidade para atender 1.280 pessoas por dia, o dobro do que antes atendia no antigo prédio. Ambientes climatizados e dois audiórios com capacidade de 30 e 60 pessoas, cada, fazem parte das novidades do novo dispositivo. Além disso, haverá uma sala para atendimento individualizado de psicologia, onde serão realizadas entrevistas e processos seletivos, e uma sala para reunião.

Segundo o secretário Geraldo Junior, a intenção é transformar o empresário autônomo em microempreendedor individual, dando ferramentas. “Aqui na nova sede do Simm teremos uma unidade do Banco do Nordeste, para que o microempreendedor possa buscar parceria financeira. Também vamos prospectar aqui trabalhadores capacitados para atuar em todas as regiões da cidade", afirmou Geraldo.

O prefeito ACM Neto destaca que a qualificação e modenização do Simm visa atender a uma demanda maior de pessoas. “Justamente nesse momento de crise pela qual o país passa, quando precisamos criar mecanismos para ajudar a diminuir o desemprego. Além disso, com o funcionamento integrado com o Centro do Empreendedor Municipal (CEM), vamos atrair para cá aqueles que querem sair da informalidade, o que também ajuda na geração de emprego e renda para Salvador", pontuou ACM Neto.

O gestor municipal anunciou para abril o lançamento de um conjunto de medidas que irão "ativar a economia de Salvador", com desburocratização na abertura de empresas, investimentos públicos diretos e redução de impostos. "Isso tudo respeitando as limitações financeiras da Prefeitura e a situação econômica pela qual atravessa o país, que impacta no município".

Funcionamento

O atendimento será realizado no térreo, onde terá um painel eletrônico, novo maquinário e mobiliário. Os horários de funcionamento da sede é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, mediante distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30.

Já o CEM mantém os atendimentos de orientação e formalização para os microempreendedores individuais (MEI), micro empresa (ME) e empresa de pequeno porte. O serviço realiza ainda regularização, qualificação, intermediação de crédito, facilitação e fomento para quem deseja abrir, manter ou expandir o próprio empreendimento. O horário de operação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os candidatos podem usufruir, também, do atendimento por hora marcada, que funciona das 7h às 16h30, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas. A documentação para acesso aos serviços em todos os postos é a mesma: originais da Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

