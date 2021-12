Simm e Sinebahia divulgam vagas de trabalho para Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e o Sinebahia estão com oportunidades de trabalho para esta quinta-feira, 7, em Salvador. Nos postos do Simm, são mais de 180 vagas em diversas áreas. Os interessados devem fazer o agendamento pela internet. Os trabalhadores que fizerem agendamento serão atendidos na sede do Simm, de forma individualizada e com hora marcada.

Confira as oportunidades:

Vendedor Interno de Produtos Naturais

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com vendas de produtos naturais

Salário: a combinar + benefícios

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário, e experiência recente na função

Salário: a combinar + benefícios

Manicure

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conforme Nova Lei trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Salário: Comissão

Cabeleireiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conforme Nova Lei trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Salário: Comissão

Auxiliar de Farmácia Hospitalar

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em controle de estoque

Salário: 1.366,00 + benefícios

Supervisor de Loja

Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção e áreas afins, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Vera Cruz.

Salário: a combinar + benefícios

Envelopador de Veículo

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência

Salário: 1.280,00 + benefícios

Instalador de Película

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência

Salário: 1.280,00 + benefícios

Instalador de Som e Acessórios

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência

Salário: 1.280,00 + benefícios

Comprador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com ramo alimentício.

Salário: a combinar + benefícios

Bartender

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Auxiliar de Sushiman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Sushiman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Auxiliar de açougue

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em vendas de roupas e acessórios.

Salário: a combinar + benefícios

Motorista de Caminhão

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH D, imprescindível disponibilidade para viajar

Salário: 1.661,00 + benefícios

Auxiliar de Manutenção Predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade experiência em todas essas áreas: Pintura, Alvenaria, Elétrica e Hidráulica

Salário: 1.100,00 + benefícios

Separador de Mercadorias em Câmara Fria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade total de horário e experiência em Câmara Fria

Salário: 1.100,00 + benefícios

Lavador de Caminhão

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, imprescindível disponibilidade total de horário e CNH D

Salário: 1.442,00 + benefícios

Técnico Químico

Superior completo em Química, 6 meses de experiência

Salário: 1.800,00 + benefícios

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em lavanderia industrial, disponibilidade para trabalhar em escala de 12x24.

Salário: 1.100,00 + benefícios

Promotor de Vendas Especializado em Vinhos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, imprescindível experiência com vinhos.

Salário: 1.617,37 + benefícios

Repositor de Hortifruti

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: 1.208,95 + benefícios

O Sinebahia também tem oportunidades em diferentes áreas de atuação. Os interessados devem enviar email para: sinebahia.vagas@setre.ba.gov.br. É necessário encaminhar currículo, nome completo, número para contato, RG, CPF e PIS. O assunto a mensagem deve ser a vaga de interesse.

As vagas são para:

Vededor de ótica

Experiência comprovada com vendas em Ótica

Fiscal de Caixa

Experiência comprovada

Retificador, em geral

Experiência comprovada

Obrigatório vivência em retificação de eixo e rotores

Torneiro Ferramenteiro

Experiência comprovada

Obrigatório vivência em operar máquinas operatrizes

Motorista de caminhão

Experiência comprovada

Obrigatório residir em São Cristóvão, Jd.das Margaridas, Itapuã ou Lauro de Freitas

Gerente administrativo

Experiência comprovada

Obrigatório possuir conhecimento em informática, Excel e habilitação 'B'

Motorista carreteiro

Experiência comprovada

Obrigatório possuir CNH 'E'

Instalador de vidro temperado

Experiência comprovada

Encarregado de lavanderia

Experiência comprovada

Obrigatório possuir conhecimento de Informática Básica

Recepcionista de hotel

Experiência comprovada

Desejável possuir CNH 'A' OU 'B' e residir nos bairros do Cabula, Pernambués, Doron, Saramandaia ou regiões adjacentes

Pizzaiolo

Experiência comprovada

Auxiliar de manutenção predial

Experiência comprovada

Obrigatório possuir NR-10, NR-11, NR-35 atualizados

