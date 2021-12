SIMM de Cajazeiras fecha temporariamente por falhas técnicas

A unidade do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) de Cajazeiras, situada na Estrada do Coqueiro Grande, está com as atividades temporariamente suspensas. Segundo a secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), a suspensão ocorreu devido a problemas técnicos que afetarem os links de internet, impossibilitando a oferta dos serviços. A Semps informa ainda que os reparos já estão sendo providenciados pela Embratel, empresa fornecedora do serviço, e dentro de uma semana as atividades deverão ser normalizadas.

Durante este período, os interessados em buscar colocação no mercado de trabalho devem ir a um dos postos do SIMM no Comércio (Rua Miguel Calmon, 382), Cabula (Praça da Mangueira, 84), Boca do Rio (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141) ou Itapuã (Avenida Dorival Caymmi, s/nº), levando originais da Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS. Os atendimentos são feitos das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas entregues a partir das 6h30.

