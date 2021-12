Shows de Réveillon têm axé, rock e sertanejo

A praça Cayru, no bairro do Comércio, recebeu na terça-feira, 29, os shows da banda Capital Inicial, o sertanejo Luan Santana e os grupos baianos Duas Medidas, Timbalada e Psirico. O público celebrou e aproveitou o segundo dia da programação de Réveillon.

Fã de Luan Santana, Elen Adriane Souza, de 17 anos, usava faixa em homenagem ao ídolo. Ela foi pela primeira vez a um show do sertanejo. "Minha mãe não me deixa sair sozinha e me trouxe hoje", disse, eufórica.

A mãe, Adriana Andrade, 32, também tem a preferência musical dela. "Eu vim ver o Psirico", disse.

Fagner Vitório, turista de Espinosa, interior de Minas Gerais (terra da banda Jota Quest, que se apresentou na primeira noite), se pintou de timbaleiro. "Cheguei segunda e já vim para ver a Timbalada", contou. Ele foi levado pelo amigo Juliano Anunciação, 23, morador de Narandiba. "Só vamos sair daqui no lixo", declarou ele, que é fã do Psirico.

Shows

O espetáculo foi aberto pela banda Duas Medidas, que tocou os maiores sucessos conhecidos do público baiano. A música O que É que É Isso Bebê? estava na boca da galera e animou o público. O grupo ainda cantou hits do cantor Wesley Safadão.

Em seguida, foi a vez do rock, com o Capital Inicial. O conjunto, que já lançou quatro CDs nos últimos seis anos, cantou músicas do começo da banda, sucessos do último disco e também fez referências aos Raimundos, Legião Urbana e à banda Charlie Brown Júnior.

"Salvador tem a plateia mais animada do Brasil", disse animado o vocalista da banda, Dinho Ouro Preto.

Trânsito

Algumas alterações foram realizadas no trânsito para os shows do Réveillon Salvador 2016. No Comércio, há uma área de restrição da avenida Contorno (Solar do União) à praça da Inglaterra, inclusive na ladeira da Montanha. A Contorno e a praça da Inglaterra devem ser interditadas nesta quarta, 30, das 17h às 4h. Na quinta, 31, das 17h às 5h; e na sexta, 1º, das 14h à 0h.

O Elevador Lacerda está aberto e funciona gratuitamente para a população.

Transporte

A prefeitura organizou a estrutura de transporte com paradas de táxi na Av. da França (entre a praça da Inglaterra e rua da Bélgica), Av. Contorno (do Solar do Unhão ao Amado), praças Municipal e Castro Alves.

Os pontos de ônibus ficam na Av. da França (para desembarque antes do show) e rua Miguel Calmon, praça Marechal Deodoro (para embarque após o evento).

Há 1.140 vagas à disposição para estacionamento, nos seguintes locais: praça Castro Alves; Av. da França (pista direita); Av. da França - pista esquerda, nas áreas regulamentadas e transversais, excluindo a rua Polônia e praça da Inglaterra; Av. Estados Unidos, área de recuo; Av. Lafayete Coutinho (Av. Contorno) - da rua Banco dos Ingleses ao semáforo do Solar do Unhão; Av. Sete de Setembro (Mercês à praça Castro Alves) - ambos os lados; rua Chile - lado direito até a rua do Tira Chapéu; rua Carlos Gomes - em ambos os lados; praça Castro Alves - sentido rua Carlos Gomes; ladeira da Praça e ladeira do Gabriel Soares - no Dois de Julho.

