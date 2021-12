Show na Arena após proibição respeita a Lei do Silêncio

Uma medição em tempo real realizada pela produção da Arena Fonte Nova e técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) apontou uma média de 58 decibéis (dB) durante a apresentação dos cantores Maria Rita e Marcelo Jeneci, na noite de sábado, 15.

O trabalho foi realizado na casa de um morador do Jardim Baiano, o mesmo que, com base na lei no silêncio, ingressou em 2013 com uma denúncia no Ministério Público da Bahia (MP-BA) por causa do barulho causado pelos shows.

De acordo com a norma, no período compreendido entre 22h e 7h, o limite de emissão sonora é de 60 decibéis (dB). Já entre 7h e 22h, a máxima permitida é de 70 dB. A medição, portanto, serviu para ilustrar que o nível de emissão se manteve dentro do determinado na lei.

O projeto Som na Fonte foi o primeiro evento não-esportivo realizado na Arena desde que a justiça proibiu, em janeiro último, a realização de shows no local, com base em uma ação civil pública movida pela 3ª Promotoria do Meio Ambiente do MP-BA.

Melhorias

Para o responsável técnico da Sucom, André Ferreira, a expectativa com a realização do espetáculo ficou dentro da prevista, com o horário de "maior pressão" sonora da noite, que aconteceu durante o show de Maria Rita, registrando 62 dB.

Segundo o engenheiro de som e sócio da empresa Sound Solution, Carlos Branco, o "Kalunga", diversos instrumentos de barreira acústica foram instalados no local para evitar a propagação do som, em especial no Jardim Baiano, apontado como "área crítica".

"O fundo do palco foi fechado e toda a área coberta por lonas reforçadas. As entradas e saídas de emergência ainda possuem portas anti-ruído. Fizemos também um melhor direcionamento das frequências graves do som, explicou.

O coordenador de eventos da Itaipava Arena Fonte Nova, Bruno Leal, revelou também que o formato "mais enxuto" do projeto Som na Fonte "facilitou" o trabalho para chegar à diminuição do ruído sonoro no estádio.

