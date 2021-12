Show lança pesquisa para internauta ajudar a montar a grade das atrações

O Forró do Piu-Piu, que é realizada na cidade de Amargosa (distante a 235 km de Salavdor) durante os festejos juninos, lançou uma pesquisa on line para quem quiser ajudar a escolher as atrações para a edição de 2019.

O público poderá selecionar até 5 atrações que gostaria de ver na festa. A ecolha da grade pode ser feita por meio do link https://bit.ly/PiuPiu2019.

