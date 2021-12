Show fica em 58 decibéis no Jardim Bahiano, diz Arena

O monitoramento do barulho causado pelo show de Marcelo Jeneci e Maria Rita, na Arena Fonte Nova apontou 58 decibéis no apartamento de um morador do Jardim Bahiano às 21h deste sábado, segundo técnicos contratados pela administração da arena. O limite de decibéis estabelecido pela legislação municipal é de 70 decibéis até as 22h e de 60 decibéis entre as 22h e as 8h. Esse show, que integra o projeto Som na Fonte, foi o primeiro desde a apresentação do Skank, em maio, que chegou a ser cancelada por ordem judicial, mas depois foi liberada.

Para o evento deste sábado, a empresa contratou a Sound Solutions, empresa canadense especializada em grandes shpws, que instalou barreiras acústicas, como cortinas de lona na estrutura do estádio e nas portas de saída de emergência, além de distribuir as caixas de som ao longo do estádio, evitando a concentração de emissão sonora.

Uma medição feita por A TARDE a partir do aplicativo paar celulares Decibelímetro indicou 84 decibéis dentro do estádio e 75 decibéis na área externa da Arena Fonte Nova.

A medição de 58 decibéis teria sido feita no Jardim Bahiano, no apartamento do morador que havia reclamado na Sucom da emissão de barulho em eventos anteriores. sua identidade não foi revelada.

O engenheiro de som Carlos Branco, contratado pela Arena, afirmou que a tecnologia empregada é similar à utilizada em shows na Europa e na América do Norte.

adblock ativo