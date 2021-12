Show do É o Tchan tem banheiros com os nomes "ordinárias" e "inocentes"

Os ensaios do grupo É o Tchan causaram polêmica por conta dos nomes exibidos nas portas dos banheiros no Clube Espanhol. O espaço reservado paras as mulheres exibia a palavra "Ordinárias". Já a dos homens, "Inocentes".

A promotora Livia Vaz do Ministério Público da Bahia (MP-BA) soube da situação pelas redes sociais e decidiu abrir um procedimento para investigar o caso. Os ensaios tiveram início no dia 29 de outubro e sempre acontecem aos domingos.

De acordo com a assessoria do MP-BA, a promotora também enviou uma recomendação para que esses dizeres não sejam mais escritos nos próximos shows.

Procurada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, a assessoria do É o Tchan informou que a produção da banda ainda não recebeu a notificação do MP-BA, sendo assim, ainda não tem como se pronunciar sobre o caso.

