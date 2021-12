Show do Alavontê inicia festejos pelos 466 anos de Salvador

O início dos festejos em comemoração aos 466 anos de Salvador, a ser celebrado no dia 29 de março, contou com uma programação esportiva e cultural concentrada no Dique do Tororó na manhã deste domingo, 22.

Após a The Color Run, uma corrida diferente em que os participantes espalham pó colorido pelo trajeto, foi a vez da banda Alavontê tomar conta do espaço. Com um repertório que transitou entre as histórias dos integrantes Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé, o Alavontê apresentou também canções inéditas como Por Toda Vida.

Segundo o cantor Manno Góes, participar do Festival da Cidade 2015 é uma forma de levar a mensagem do grupo: "Celebrar a paz e as coisas boas da vida". Nas palavras do músico, "estar nessa festa, com um cenário como esse que é o Dique, é muito legal. Estamos muito felizes por estarmos perto das pessoas e agradecidos por essa promoção do convívio e diversidade. A cidade precisa dessa alegria".

O tempo nublado com pancadas de chuva não desanimou o numeroso público. A fotografa Janice Cunha, 49, estava animada e disse que pretende ir aos próximos eventos programados até o dia 29.

