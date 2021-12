Show de Roupa Nova e Jau arrecada doações para abrigo de Salvador

Em virtude do assalto que ocorreu no Asilo São Lázaro na madrugada deste domingo, 24, a festa ‘Encontro Notável’ que será realizada no dia 6 de abril na Área Verde do Othon (Ondina) com shows de Roupa Nova e Jau, arrecadará alimentos, produtos de higiene e limpeza para a instituição.

O público que vai curtir o evento e quiser participar da campanha pode levar sua doação (1k de alimento não perecível, algum produto de limpeza ou higiene) e deixar no ponto de coleta que estará no espaço. Todo material recebido será entregue à casa.

Vale ressaltar que a doação não é obrigatória.

