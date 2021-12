Show de Roberto Carlos terá transporte especial

Por conta da realização do show do cantor Roberto Carlos, que será realizado neste sábado, 29, na Arena Fonte Nova, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) alterou o horário de 13 linhas que servem à Estação da Lapa. Estas linhas atendem a diferentes localidades da capital baiana e seus itinerários terão a programação prolongada até 1h deste domingo, 30.

São elas Paripe-Baixa dos Sapateiros/Barroquinha; Ribeira-Lapa; Fazenda Grande do Retiro-Lapa; Brotas-Lapa; Praia do Flamengo-Lapa; Estação Mussurunga-Lapa; Sussuarana-Lapa; Cajazeiras 6/7 -Lapa/Barra Avenida; IAPI-Lapa; Sete de Abril-Lapa; Vale dos Lagos-Lapa; Cabula VI-Lapa e Vila 2 de Julho/Trobogy-Lapa.

A Transalvador informou que seis veículos reguladores estarão à disposição da fiscalização das 20h30 às 2h, para "atender a qualquer eventualidade".

Uma alteração também será feita com as linhas que passam pelo Dique do Tororó. As que transitam pela Av. Presidente Castelo Branco (Vale do Nazaré), Túnel Américo Simas e Sete Portas, com destino à Lapa, via Dique, vão seguir pela Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), Av. General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama, Rótula dos Barris e Lapa. Na volta, elas saem pela Rótula dos Barris e seguem itinerário normal.

Confira abaixo as linhas de ônibus que vão funcionar até 1h de domingo

Paripe - Baixa dos Sapateiros / Barroquinha

Ribeira - Lapa

Fazenda Grande do Retiro - Lapa

Brotas - Lapa

Praia do Flamengo - Lapa

Estação Mussurunga - Lapa

Sussuarana - Lapa

Cajazeiras 6/7 - Lapa/Barra Avenida

IAPI - Lapa

Sete de Abril - Lapa

Vale dos Lagos - Lapa

Cabula VI - Lapa

Vila 2 de Julho / Trobogy - Lapa

