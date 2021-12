Show de Ivete tem esquema especial de transporte e trânsito

Um esquema especial de trânsito está sendo montado na cidade de Salvador para a gravação do DVD de Ivete Sangalo no sábado, 14. Agentes de trânsito e fiscalização estarão atuando no entorno da Arena Fonte Nova para impedir estacionamentos irregulares e linhas de ônibus tiveram o horário estendido para atender a demanda do evento (confira as linhas abaixo).

Segundo a assessoria da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a frota reguladora que alimenta o sistema será ampliada em dez veículos, e a fiscalização também atuará no evento, com 80 agentes de transporte distribuídos nas estações de transbordo e nos corredores viários da cidade.

Além das alterações no transporte público, o órgão interditará a passagem de veículos em alguns pontos próximos ao local do evento, para não atrapalhar o trânsito de pedestres além de evitar o estacionamento irregular.

O acesso ao Dique do Tororó tanto pelo Vale de Nazaré quanto pela avenida Bonocô, além da Ladeira da Fonte e a pista que vai a Estação da Lapa estarão bloqueados a partir das 16h de sábado.

O órgão pede, ainda, que o público dê preferência ao uso de transportes coletivos ou táxis para chegar à Arena e evitar congestionamentos.

Estacionamentos

Os estacionamentos reservados ao público serão os do próprio estádio, que serão divididos da seguinte forma: quem comprou ingresso para a Arquibancada, terá disponível o estacionamento EE, em frente ao Dique do Tororó, e acessará o evento pela entrada Sul, no mesmo local de estacionamento. Da mesma forma, quem comprou a pista estacionará no Edifício Garagem (EDG) e acessará pela entrara NORTE 1, na Ladeira Fonte das Pedras.

Quem comprou o Camarote Cerveja & Cia também estacionará no EDG e terá acesso pela entrada Leste, na Ladeira da Fonte das Pedras e quem vai para o espaço Lounge Vip, terá entrada exclusiva pela entrada Oeste 2, na avenida Joana Angélica, em Nazaré, junto aos credenciados da imprensa, e o estacionamento reservado é o N2, que tem acesso pelo Dique do Tororó.

adblock ativo