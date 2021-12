“Faz por mim um gesto de amor”. O verso, entoado pela voz de Bell Marques, representa bem o espírito do show beneficente em prol do Hospital Aristides Maltez, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, no palco da sala principal do Teatro Castro Alves, em Salvador. Em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), o cantor se apresentou para 1.500 pessoas.

"É a primeira vez que faço um show completo no TCA, tão especial por lembrar os 40 carnavais do Camaleão. Poder ajudar uma entidade como o Aristides Maltez torna tudo mais mágico. A parceria com as Voluntárias foi essencial para este sucesso de público", disse o cantor Bell Marques.

A renda dessa apresentação no TCA, cerca de R$ 500 mil, vai garantir o início das obras de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cirúrgica e, ainda, de 16 novos leitos, sendo 10 exclusivos para pacientes cirúrgicos.

Show de Bell Marques gera renda para o Hospital Aristides Maltez | Foto: Divulgação/ATarde

