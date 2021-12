Show de Alinne Rosa no Cais Dourado é cancelado após confusão; veja vídeo

Uma confusão generalizada resultou no cancelamento da "Festa Victoria", que teria shows de Alinne Rosa e Lorena Simpson, na madrugada deste domingo, 20. O evento aconteceria no Cais Dourado, na avenida Jequitaia, na região do Comércio, em Salvador.

De acordo com testemunhas, o tumulto aconteceu por conta da desorganização da fila, que estava enorme do lado de fora do espaço. Buscando solucionar o problema, a produção do evento optou por abrir os portões da casa de show.

Logo após, uma parte do público que tinha acesso apenas à área da pista invadiu o camarote, resultando em mais uma confusão, já que a bebida, do serviço open bar, acabou mais rápido.

Além disso, outras pessoas que não pagaram pelo show entraram no local e praticaram atos de vandalismo, derrubando grades e quebrando alguns equipamentos.

Por conta da bagunça, as artistas foram orientadas a cancelar a apresentação por motivo de falta de segurança. Em vídeos gravados no stories do Instagram, Alinne explicou a situação e pediu desculpa aos fãs.

"A festa estava muito desorganizada e, infelizmente, estava colocando em risco a mim e a banda. Peço desculpas imensamente a todos os meus fãs e a toda galera que veio para cá pra ver o show da gente. Mas, infelizmente, não vai poder acontecer esse show hoje", declarou a artista.

No Facebook, a JB Produção e Evento, responsável pela festa, também lamentou o ocorrido e publicou uma nota de esclarecimento.

