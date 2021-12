Show celebra nova orla de Itapuã e Piatã

Com maior espaço para pedestres, ciclistas e outros meios alternativos de transporte e lazer, foi apresentada nesta sexta-feira, 23, a nova orla de Piatã e Itapuã.

A inauguração das áreas, que tiveram as intervenções iniciadas em junho do ano passado, foi marcada pela realização de shows na praça Dorival Caymmi, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, onde ocorreu também a solenidade oficial de entrega. Segundo estimativas da Empresa Salvador Turismo (Saltur), cerca de 30 mil pessoas assistiram às apresentações.

A principal atração foi o cantor e compositor Danilo Caymmi, filho do saudoso Dorival Caymmi. Houve grande presença de público. A banda Duas Medidas, As Ganhadeiras de Itapuã, Orquestra de Pandeiros e Malê Debalê também se apresentaram na festa.

As cerimônias de inauguração de ambos os espaços foram comandadas pelo prefeito ACM Neto. A primeira entrega foi em Piatã, em solenidade próxima à escultura do artista plástico Ray Vianna, batizada de Caramuru-Graça (em Tupinambá, moreia grande) e que também foi inaugurada.

Em seguida, o prefeito, acompanhado de secretários, políticos, lideranças comunitárias e moradores dos bairros, foi caminhando até a praça Dorival Caymmi, onde inaugurou a orla de Itapuã.

"Já inauguramos a Barra, Paripe, Boca do Rio, Ribeira, mas o símbolo maior deste novo momento da orla, o que melhor representa o brilho de Salvador, está aqui hoje (sexta-feira)", disse Neto.

As Ganhadeiras de Itapuã foram um dos destaques da noite (Fotos: Fernando Amorim l Ag. A TARDE)

Reivindicações

As obras integram o projeto Nova Orla, que reúne diversos órgãos municipais. O investimento total foi de R$ 28,1 milhões em trecho de 3,1 km, que vai do Clube do Sesc à subida do Abaeté e que recebeu diversas melhorias nas áreas de infraestrutura, esporte e lazer (leia mais abaixo). Em Itapuã, foram investidos R$ 12 milhões, e em Piatã, R$ 16 milhões.

Durante a festividade, o prefeito ouviu reivindicações de baianas de acarajé e ambulantes das praias. Integrantes da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam) levaram cartazes elogiando as obras, mas pediram espaço para trabalhar na orla.

Alguns ambulantes criticaram a ação da prefeitura na praia de Itapuã. "Eles têm que parar de colocar o 'rapa' atrás da gente e nos deixar trabalhar", disse um ambulante, sob anonimato.

No palco, o prefeito afirmou que os espaços adequados para as baianas trabalharem na orla de Salvador serão garantidos. Além disso, mostrou-se favorável ao trabalho dos vendedores de praia, mas de maneira ordenada e padronizada.

Danilo Caymmi lembrou que esteve em Itapuã pela primeira vez aos dez anos, mas já a conhecia pelas músicas do pai. "Fiquei impressionado com a beleza do bairro", disse. Ele elogiou a reforma. "Itapuã não estava bem, mas agora, com a recuperação, vai atrair ainda mais pessoas", afirmou.

*Colaborou Jessica Sandes

