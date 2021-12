Show beneficente que ocorreria esta terça-feira é adiado

Foi adiado o show beneficente que ocorreria nesta terça-feira, 11, na Ágata Prime. A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim em breve anunciará a nova data do evento.

Não foi divulgado o motivo do cancelamento. As pessoas que adquiriram o ingresso poderão entrar em contato com a Basílica, através dos telefones (71) 3312-4512 ou (71) 3312-1331 e solicitar o reembolso.

